Обновленному парламенту предстоит сделать акцент на модернизации белорусского общества. Такое мнение журналистам высказал депутат Палаты представителей седьмого созыва Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Президентом Александром Лукашенко. "Предстоит сверить часы. От главы государства будут исходить стратегические посылы по направлениям развития. А дальше нам надо будет обеспечить работу, чтобы гармонично по ним продвигаться. Необходимо сделать очевидный акцент на ускорении процессов развития, модернизации общества. Это касается и сферы экономики, и социальной сферы. Особенно образования и здравоохранения", - сказал он.

При этом, убежден депутат, не стоит забывать: разрабатываемые законы должны находить общественную поддержку. "Это значит, что депутаты должны уделять больше внимания диалогу с людьми, общественными объединениями, гражданским обществом. Любой закон, любой вопрос, который рассматривается парламентом, должен выноситься на суд экспертов, общественности", - считает Андрей Савиных. Он убежден, что парламент может стать площадкой для обсуждения стратегических направлений развития страны, хотя сейчас эта его функция сильно недооценена.-0-