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25 августа 2020, 10:27
Анатолий Вассерман

Организаторам протестов в Беларуси, как и Саахову из "Кавказской пленницы", пора к прокурору

Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Публицист

Беларусь является одной из самых экономически благополучных стран региона, и именно это благополучие обеспечивает власти поддержку со стороны народа. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

"Беларусь - одна из весьма экономически благополучных республик бывшего СССР, - констатировал Анатолий Вассерман. - Скажем, если Украина до "оранжевой революции" имела валовой внутренний продукт в расчете на душу населения несколько выше, чем Беларусь, то сейчас этот показатель вдвое хуже, чем в Беларуси. В прибалтийских странах валовой внутренний продукт формально выше, но на самом деле эта сумма составлялась сперва из продажи всего унаследованного от советских времен, а сейчас они живут просто на дотациях из бюджета Европейского союза, которые им даются довольно щедро именно для того, чтобы они выглядели приманкой для Беларуси, Калининградской области России и т.д. Но фактически, если смотреть по реальному производству, Беларусь одна из самых благополучных стран региона. По реальному производству на душу населения она уступает только России, и то ненамного. И если отбросить всякие финансовые игры и прочую торговлю воздухом, то разница невелика".

Публицист уверен, что призывы к забастовкам не нашли массовой поддержки в Беларуси именно из-за экономической ситуации в стране. "Есть такое общее правило в политике: до тех пор, пока народ видит, что живет более-менее благополучно, по крайне мере лучше соседей, он голосует за действующую власть, - отметил он. - А народ Беларуси это видит особенно четко, потому что Смоленская область России, непосредственно граничащая с Беларусью, - одна из депрессивных. То есть она вырабатывает намного меньше среднего по России уровня и является очень наглядным примером".

Анатолий Вассерман подчеркнул, что оппозиция в Беларуси пытается раскручивать любые методы: хоть массовые беспорядки, хоть забастовки - что угодно. "Эти люди уже слишком влезли в массовые беспорядки, они понимают, что значительную их часть ждут суд и серьезный срок, и поэтому они могут только вслед за товарищем Сааховым из "Кавказской пленницы" повторить: "Или я веду ее в загс, или она меня - к прокурору". Но, насколько я могу судить, при первых же признаках того, что Александр Лукашенко может собрать митинги более массовые, чем оппозиция, она начала сдуваться. Примерно так же было в России на рубеже 2011-2012 годов".

Анатолий Вассерман заметил, что технология массовых беспорядков при цветных революциях во многих странах отработана таким образом, чтобы вынуждать правоохранителей задерживать множество совершенно посторонних людей. "Когда какой-нибудь отморозок забегает за толпу зевак и из этой толпы кидает бутылки с бензином, то при его задержании неизбежно задержат еще десяток-другой людей, не успевших расступиться перед милицией, - пояснил он. - Но с этим быстро разбираются, и, насколько я знаю, сейчас в Беларуси освобождены практически все задержанные таким образом".

По словам Анатолия Вассермана, организаторы массовых беспорядков в Беларуси начали выполнять методичку по свершению цветной революции с конца. "Они начали с силовых безобразий, бросаний коктейлей Молотова, наездов автомобилей на милиционеров, - напомнил он. - И сразу же показали то, что они готовят стране, настолько убедительно, что когда спохватились и начали воспроизводить первые странички методички, им уже стали меньше верить. Насколько я знаю, некоторая часть тех, кто был против Лукашенко, решили, что эти (оппозиция. - Прим. БЕЛТА) еще хуже".

"Это все части известной, подробно задокументированной и даже опубликованной для всеобщего сведения технологии так называемой методички Шарпа. И все, что сейчас происходит в Беларуси, делается по этой методичке", - заключил Анатолий Вассерман.-0-

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