Основной посыл выступления Президента на VI Всебелорусском народном собрании базируется на представлениях о справедливости. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА доктор экономических наук, профессор, ректор Полесского государственного университета Константин Шебеко.

"Основной посыл, глубинный базовый конструкт, на котором выстраиваются новые правила в экономике и политике, - это как раз представление о справедливости. Президент много раз к этому возвращался: что вся жизнь должна строиться на справедливой, понятной для всех основе", - сказал Константин Шебеко.

Доктор экономических наук, в выступлении главы государства он прежде всего искал ответы на вопросы, в каком направлении будет развиваться страна. "Мы сейчас наблюдаем очень устойчивый тренд на снижение влияния, роли природных факторов в экономическом развитии и в обеспечении благосостояния населения. На первый план выходят инновации. Именно они определяют и траекторию, и темп развития. Возникает вопрос: каково наше место как страны? Я бы сказал, что это наше время", - считает профессор.

С точки зрения возможностей страны в инновациях он выделил три позиции. Две первых - это качественный человеческий и социальный капитал. Здесь, по мнению ученого, картина неплохая, основа прекрасная. "На мой взгляд, надо сосредоточиться на третьем - совершенствовании институциональной системы, то есть выработке "правил игры" нашего взаимодействия в экономике. Сейчас эти правила не соответствуют требованиям дня. Чтобы нам побеждать на мировых рынках, надо серьезно заняться законодательством в сфере экономики", - убежден ректор.

По его мнению, на той базе, которая в стране создана, сформировать эффективную институциональную систему можно в исторически очень короткий срок. "Если политика выдержит этот принцип справедливости, о котором говорил Президент, то профессионалы создадут институциональную систему быстро, качественную и хорошую. Тогда у нас, на мой взгляд, очень хорошие перспективы с точки зрения экономического роста, мы можем уже в следующем поколении попасть в крепкий среднеевропейский уровень. Думаю, предпосылки для того, чтобы мы решили проблему этого сдерживающего фактора для нашего роста, и сформулированы в качестве основного тезиса выступления главы государства", - подытожил Константин Шебеко.-0-