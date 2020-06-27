Руководство Беларуси делает все возможное, чтобы в стране сохранялись спокойствие и стабильность. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота, заслуженный мастер спорта Иван Тихон.

"Я полностью поддерживаю и очень ценю те усилия, которые прилагает наше государство для сохранения стабильности в Беларуси", - отметил прославленный атлет. Что касается ситуации, складывающейся в преддверии президентских выборов, то очень многое зависит от нас самих. Несмотря на обилие самой разной и противоречивой информации и в прессе, и в интернете, нужно сохранять спокойствие и разумно оценивать происходящее, нельзя поддаваться на возможные провокации.

Иван Тихон также считает, что имидж нашей страны за рубежом во многом зависит и от спортсменов - их яркие выступления и высокие результаты на крупнейших международных турнирах значительно укрепляют авторитет Беларуси. "В нашей стране созданы все необходимые условия, чтобы добиваться успехов в состязаниях с сильнейшими атлетами мира. Причем не только для профессионалов, но и для юных спортсменов и обычных приверженцев здорового образа жизни" - считает Иван Тихон. Он подчеркнул, что развитие спорта - один из главных приоритетов социальной политики белорусского государства. Для всех желающих заниматься физической культурой в стране построено немало отличных стадионов, дворцов, площадок, на которых каждый может совершенствовать свое мастерство.

Говоря о своих планах на ближайшее время, Иван Тихон отметил, что продолжает готовиться к токийской Олимпиаде. В связи с переносом Игр на 2021 год ему пришлось скорректировать тренировочные планы, но это затронуло всех спортсменов. "Так что все находятся в равных условиях и продолжают готовиться главному старту", - сказал Иван Тихон.