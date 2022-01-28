Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения. Такое мнение БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Как участник форума могу подчеркнуть беспрецедентный уровень открытости и искренности Президента. Заданность диалога в формате трех вопросов подчеркнула диалог власти с народом. Поступательное и эволюционное развитие, сплоченность белорусского народа позволили выстоять и решить задачи. Но работать нужно на опережение. Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения, - сказал Николай Щекин. - Главное, Президент ответил в полном объеме на актуальный вопрос граждан: будет ли война? Граждане, уверен, успокоились. Президент из народа, знающий цену миру, выступает против войны. И здесь выражу мнение подавляющего большинства белорусов: спасибо Президенту за железобетонные гарантии".

Аналитик подчеркнул, что Президент раскрыл военно-политические и экономические (санкционные) угрозы и риски для нас со стороны коллективного Запада. "Александр Лукашенко открыто предупредил народы Прибалтики и Польши о неминуемой потере их государственности в случае развязывания ими войны. Милитаризация к добру не приведет. Украина, как отметил с сожалением глава государства, стала опасным инструментом в геополитической игре. Славянство стало мишенью, - отметил он. - Мир - это абсолютная ценность для Беларуси. Беларусь - источник мира. Только монолитность страны может спасти нас от агрессии. Национальная безопасность - приоритет".

Николай Щекин отдельно остановился на трех вопросах Президента белорусскому народу. "Вопрос первый народу от Президента: готовы ли вы платить за оборону? Уверен, ответим все - да. Союзное государство - ключевой фактор в стабилизации обстановки в мире. Сегодня главной задачей является поиск новых точек роста. Только сильное государство в состоянии противостоять санкциям, пандемии. Цель - общество просвещенных. Ментальные традиции и исторические ценности - фарватер развития белорусского народа. Историческая память - фундамент белорусской государственности. Историческая справедливость - идеологема Беларуси. Усиление правового механизма в системе безопасности - важное условие сохранения страны, - констатировал он. - Обновленная Конституция раскроет новые резервы общества. ВНС как институт народовластия - историческая формула успеха. Вся внутренняя политика государства должна быть нацелена на создание уверенности граждан в завтрашнем дне. Социальные гарантии незыблемы. Справедливость, ответственность, забота - главные принципы в Беларуси. Народосохранение - вопрос выживаемости страны".

Вопрос Александра Лукашенко народу: готовы мы платить за дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость, может иметь только положительный ответ, уверен Николай Щекин. "Социально-экономическая стратегия в своей реализации должна быть комфортной и приемлемой для людей. Курс государства для народа останется при условии экономической самодостаточности. В этой связи вопрос Президента: готовы ли мы быть инициативными, поработать на себя на свою семью - архиактуален и является предвестником гражданского общества и ответственности за себя. В международной политике Беларусь придерживается диалога и конструктива. В целом Послание показало, что философия Президента исторически самодостаточна и востребована", - добавил аналитик.