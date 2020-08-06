При голосовании нужно опираться на достижения страны. Об этом сказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА мастер спорта международного класса, чемпионка мира за электротягой по водным лыжам, многократная чемпионка Европы Анна Стрельцова.

Сегодня на участке для голосования №32 новополочанка приняла участие в досрочном голосовании. "У меня мало свободного времени, тем не менее, считаю, что участвовать в политической жизни страны, влиять на ее будущее - это долг каждого гражданина, поэтому я здесь", - отметила спортсменка.

С программами кандидатов девушка знакомилась, но к выбору подходила с практической точки зрения, с учетом своего опыта пребывания в других странах, где бывает на сборах. "Опиралась на то, что вижу вокруг: наша страна независимая, спокойная, красивая и, что очень важно, здесь безопасно, можно без страха выйти на улицы и не переживать за свое здоровье и жизнь. Это плюсы, которые надо ценить, а минусы при желании везде можно найти", - констатировала Анна Стрельцова.

Отдельное внимание новополочанка заострила на сфере своей профессиональной деятельности. "Спорт в Беларуси находится на достойном уровне поддержки. Поэтому и достижения у спортсменов есть. Хотя у меня и не олимпийский вид спорта, но и здесь государство участвует, помогает развиваться. Например, моя родная спортивная школа №3 имени Н.Л.Генова считается одной из лучших в мире. Это подтверждают не только мои награды, но и достижения других спортсменов. Во многих других странах, где развивается мой вид спорта, такой поддержки, как в Беларуси, у воднолыжников нет", - констатировала Анна Стрельцова.

Водными лыжами спортсменка профессионально занимается уже 18 лет. В августе 2019 года ей покорился чемпионат мира по водным лыжам, который прошел в Малайзии. Там белоруска завоевала две серебряные медали: стала второй в прыжках с трамплина, показав результат 53,5 м, и в общем зачете (фигурное катание, прыжки с трамплином, слалом). Сейчас у девушки в разгаре очередной спортивный сезон. "Через три недели в Минске будет чемпионат Беларуси за электротягой по водным лыжам, надеюсь достойно там выступить", - добавила Анна Стрельцова.