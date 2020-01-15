Приемы граждан помогают классифицировать проблемы в регионе, определить обязательства и разделить зоны ответственности между сторонами конфликта. Такое мнение журналистам высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня после личного приема жителей Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Личные приемы - это лишь один из способов изучать проблемы людей. В новой должности я провел первую встречу именно с жителями Минского района, потому что это огромный район, где проживает более 200 тыс. человек. И, безусловно, там много проблем: создана масса садовых товариществ, происходят постоянные миграции населения в столицу и обратно. Для меня важно эти проблемы классифицировать и в том числе с помощью приемов определить, где государство должно выполнить свои обязательства, а где мы должны сказать людям, что это их зона ответственности. Так мы будем решать вопросы. Да, решение может не устраивать, но всегда надо доводить дело до логического завершения и честно говорить, что мы будем делать. Иначе вынуждаем людей обращаться снова", - отметил Александр Турчин.

При этом, подчеркнул он, необходимо понимать свои возможности и не обещать все и сразу: бюджет заставляет расставлять приоритеты. Их определение должно опираться на мнение местных жителей. "В выборе приоритетов нам бы неплохо советоваться с гражданами: узнавать, что важно, какую дорогу и какой объект нужно построить в первую очередь. Мы эту работу уже начали: в текущем году будем активно приветствовать участие граждан в определении ключевых проблем в регионе", - сказал он.

Всего на прием к главе столичного региона записались 18 заявителей. Первыми обратились жители деревни Щитомиричи. Они попросили построить пешеходную дорожку с ограждением на участке от улицы Придорожной до улицы Школьной: обочина оживленной дороги сейчас в лужах, пешеходы, в том числе школьники, выходят на проезжую часть и могут попасть под машину. Они также попросили построить вторую пару остановочных пунктов, создать разворотное кольцо, установить освещение на этом участке пути и демонтировать недействующую линию электропередачи. Председатель Минского райисполкома Иван Крупко и генеральный директор КУП "Минскоблдорстрой" Денис Степанов пояснили: в районе жилой застройки есть параллельная улица с менее интенсивным движением машин, пешеходную дорожку будет разумнее проложить там. Вопрос освещения и демонтажа столбов они изучат в ближайшее время. А остановки и разворотное кольцо планируется создать до 1 июня 2020 года.

Мужчина из Колодищей попросил выделить ему земельный участок на строительство детского центра. Ему нужна 31 сотка, мужчина планирует построить центр площадью 619 кв.м. По его подсчетам, строительство здания обойдется в $170 тыс., еще $114 тыс. на покупку участка он найти не сможет, поэтому просит его предоставить. Деньги на строительство он рассчитывает частично выручить с продажи своего дома в агрогородке, еще часть возьмет в кредит и у друзей. Александр Турчин выслушал заявителя, однако отметил: строительство здания в 619 кв.м обойдется гораздо дороже и может достичь $300-500 тыс. "Подготовьте проектно-сметную документацию и представьте источники финансирования, чтобы потом не получилось так, что вы заключили инвестиционный договор и не уложились в сроки. Мы не против вашей идеи, но нам надо понимать, за счет чего вы будете строить. В Минском районе число земельных участков ограничено, они пользуются большим спросом. Если мы один из них кому-то даем в аренду, то мы должны видеть и понимать, что вы имеете на счету финансирование в $300 тыс. и введете объект через 3 года. Предоставляйте документы, и мы решим этот вопрос на конкурсной основе", - ответил он.

Жители агрогородка Петришки пожаловались на то, что подрядчики не устранили недоделки и дефекты в новом многоквартирном доме. Дом холодный и сырой, с козырьков над двумя подъездами вода и талый снег стекают прямо на стену, из-за чего отслаивается штукатурка. В квартирах на стенах и потолках появляется плесень, в доме не работает вентиляционная система, протекает кровля, в подвале время от времени стоит вода. Всего заявители представили 8 ключевых пунктов. Председатель Миноблисполкома поручил специалистам в первую очередь разобраться с документацией и посмотреть, что в проектном решении не соответствует реальности. Далее определить, где чья зона ответственности и за чей счет дефекты будут устранены.

Поднимались также вопросы улучшения жилищных условий, качества капитального ремонта в жилых домах, благоустройства территории.

Минская область празднует день рождения - сегодня исполнилось ровно 82 года с того момента, как на карте появился столичный регион. Губернатор поздравил всех жителей области с праздником и поблагодарил каждого за его вклад в процветание малой родины. "Минская область развивается гораздо более быстрыми темпами, чем страна. Это все благодаря нашим людям. Сегодня приоритет - создать реальную программу развития области на пятилетку. Во главу угла нужно ставить повышение благосостояния граждан", - подчеркнул он.

Вторая цель пятилетки - прийти к логическому завершению оздоровления сельского хозяйства, продолжил он. "Надо брать конкретные плохие хозяйства и доводить их как минимум до среднеобластного уровня. Цель на ближайшие 3-4 года - сделать сельское хозяйство одной из отраслей экономики, которая спокойно работает, приносит прибыль, обеспечивает хорошую зарплату людям. Конечно, продолжим уделять внимание вопросам социальной сферы и промышленности. Главное - работать и прибавлять", - заключил Александр Турчин.-0-