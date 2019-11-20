Программа депутата не должна быть статичной, она может меняться в зависимости от запросов жителей округа. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал Павел Михалюк, избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Щучинского избирательного округа №60.

Павел Михалюк рассказал, что в агитационный период провел с жителями округа более 100 встреч.

"Представил свою программу и обратил внимание на вопросы, которые больше всего волнуют людей. Уверен, что программа работы депутата в округе не должна быть неизменной на протяжении всего срока, наоборот, необходимо постоянно быть на связи с избирателями, видеть наиболее актуальные проблемы и ситуации, принимать все меры по их решению", - отметил Павел Михалюк. Он подчеркнул, что планирует содействовать поддержке молодых и многодетных семей, старшего поколения, людей с инвалидностью. Улучшение качества жизни, по словам депутата, неразрывно связано с развитием экономики, созданием высокопроизводительных рабочих мест.

"Также в центре внимания будет молодежная политика. Направлений для работы много: от развития предпринимательства до закрепления молодежи на селе, от жилищного строительства до создания креативного кадрового резерва из молодежи", - отметил Павел Михалюк. Он подчеркнул, что эта тема ему очень близка, ведь депутат - один из представителей БРСМ.

Павел Михалюк уверен, что опыт общения с молодежью, которая всегда открыта всему новому, но при этом требовательно и критично относится к происходящему вокруг, ему пригодится при работе в парламенте.-0-