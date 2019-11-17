Радует активная гражданская позиция избирателей

Активная гражданская позиция избирателей, которые приняли участие в досрочном голосовании, не может не радовать, отметила в беседе с журналистами председатель участковой избирательной комиссии №473 Татьяна Филимонова, передает корреспондент БЕЛТА.

Данный участок находится в самом центре Минска, новостроек здесь нет, поэтому количество избирателей небольшое - всего 694 человека. По данным на 19.00 16 ноября (последний день досрочного голосования), здесь проголосовали 187 человек. "Если сравнивать с предыдущими выборами депутатов Палаты представителей, это очень неплохой показатель. Я отмечаю хорошую активность наших жителей. Радует то, что люди идут на досрочное голосование, - сказала председатель комиссии. - Основной контингент наших избирателей - люди пожилого возраста. Это люди той формации, которая считает, что прийти на участок и проголосовать - это их гражданский долг".

Сегодня наиболее активную явку избирателей на участке ждут не раньше 12 часов дня, поскольку нынешние выборы проходят с одним выходным, и люди хотят отдохнуть. "Семьи приходят на участок, когда справятся с домашними делами", - заметила Татьяна Филимонова.