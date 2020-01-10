Развитие Минской области по итогам пятилетки необходимо оценивать по уровню реальных доходов населения. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на совещании по развитию области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перед нами стоит задача разработать программу регионального развития на 2021-2025 годы. Нужно установить индикаторы, по которым мы будем оценивать работу за 5 лет. На мой субъективный взгляд, в первую очередь это должны быть реальные доходы граждан", - считает Александр Турчин.

Программа развития также должна учитывать специфику каждого района. В частности, уровень развития сельского хозяйства и промышленности. "Кто-то работает, кому-то надо помочь, а с кем-то надо расставаться. Мы сделали типовой паспорт сельхозпредприятий, чтобы по каждому району определиться, кто будет работать, а у кого другая судьба. Каждый председатель должен иметь ясное понимание того, куда надо двигаться, какие цели ставить перед собой", - добавил губернатор.

Нуждается в усовершенствовании и социальная сфера. По его мнению, необходимо выработать стандартизированные подходы к каждому объекту. В частности, нужно понимать, что такое ФАП или районная больница: какие конкретно врачи должны работать в этих учреждениях, какое оборудование должно быть в наличии. То же самое касается учреждений системы образования и социальной защиты.

В дискуссии также принял участие глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. Он озвучил несколько предложений касательно плана развития региона. Во-первых, предложил оценивать не только доходы населения, но и расходы домохозяйств. Для этого можно использовать результаты исследования PISA. Во-вторых, обратил внимание на консолидацию мелких учреждений образования и здравоохранения, по его мнению, создание крупных централизованных больниц и школ смогло бы повысить качество услуг. В-третьих, стоит улучшать инвестиционный климат в регионе, создавать сообщества для общения бизнеса с властью.

Председатель Миноблисполкома обратил внимание, что в регионе нужно развивать транспортную инфраструктуру, чтобы люди могли добираться в другой город до работы и с работы в сжатые сроки. "На территории области проходят основные железнодорожные магистрали. В юго-западном направлении от Минска крупным транспортным узлом являются Столбцы, в юго-восточном - Марьина Горка, тоже хорошо развитый город. Северо-восточное направление - это Борисов, северо-западное - Молодечно. Плюс на юге из крупных городов есть Солигорск с "Беларуськалием" и сопутствующими производствами. А на севере - Мядель с уникальной природой и большими озерами. Внутри этого кольца расположены остальные районы, они должны иметь хорошее транспортное сообщение между собой", - подчеркнул он.

Первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов предложил связать Столбцы, Марьину Горку, Борисов и Молодечно скоростным ж/д-сообщением. "Население разбросано по территории. Мы ежедневно получаем обращения от людей, которые хотят улучшить транспортное сообщение в области, например, создать дополнительные остановки по пути следования поездов. Необходимо отработать этот вопрос вместе со специалистами Миноблисполкома, чтобы сформировать действительно комфортную систему движения транспорта с учетом пожеланий людей", - пояснил он.

С предложениями по развитию региона выступил и директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик. Например, он предложил еще раз обдумать идею выноса филиалов университетов в районы.

Во время встречи участники обсудили программу развития Минской области на пятилетку с учетом экономико-географического положения районов, наличия запасов минерально-сырьевых ресурсов, демографических показателей, динамики производственных показателей и инновационного потенциала.-0-