Роль педагога при дистанционной форме обучения усиливается. Такое мнение высказала сегодня во время работы диалоговой площадки в Бресте кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного технического университета Татьяна Лисовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Темами очередной встречи стали актуальные вопросы социальной сферы, а именно образования, культуры, спорта и туризма. Оживленную дискуссию вызвали перспективы дистанционного обучения.

"Дистанционное обучение и вообще информационные технологии являются большим вызовом обществу, в том числе педагогическому сообществу. Роль педагога при такой форме обучения усиливается, причем будет усиливаться и ее социальная значимость. Дистанционное обучение - это не просто отделение преподавателя от студента или учителя от ученика. Это перевод в другую плоскость тех отношений, которые традиционно сформировались", - сказала Татьяна Лисовская.

Она отметила, что пандемия заставила систему образования форсировать внедрение новых форм обучения. "На мой взгляд, дистанционное обучение - необходимая форма в XXI веке. Оно должно быть в нашем информационном обществе. Но оно не может подменить и никогда не заменит очного обучения. Необходимо применять смешанные формы обучения - как очное, так и дистанционное - для тех категорий обучающихся, которые к этому готовы", - считает доцент.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий высказал мнение, что внедрение новых форм обучения - достаточно длительный процесс, который будет постоянно совершенствоваться. "Мы должны быть не только к этому готовы, но и видеть последствия. Считаю, что дистанционная форма обучения - это один из методов. Причем она должна применяться как запасной, страховочный. Если мы сегодня построим работу на отдалении педагога от учащегося, от прямого общения, на мой взгляд, произойдут очень серьезные глобальные изменения", - отметил он.

Директор Брестского государственного колледжа связи, председатель республиканского и областного советов директоров учреждений профессионально-технического и среднего образования Михаил Куиш предложил коллегам посмотреть на проблему с другой стороны: "Надо понимать, что гаджет - такой же образовательный инструмент, как ручка, которой мы учим детей писать. И надо уже со школьной скамьи учить их выбирать из огромной массы информации то, что действительно является истиной. Вот это наша задача. Если мы не будем этим заниматься, дети будут черпать информацию неизвестно какую и откуда".

Участники дискуссии также высказались о важности взаимодействия учреждений образования и семьи в воспитании детей, обсудили вопросы подготовки кадров, их распределения и трудоустройства.-0-