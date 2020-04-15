Сегодня нужно быть более внимательными к пожилым людям. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко.

"Пожилые люди находятся сегодня в группе риска. И поэтому наша социальная ответственность заключается не только в том, чтобы носить маски и соблюдать дистанцию, но в первую очередь помогать пенсионерам в решении их бытовых вопросов - сходить в магазин, аптеку, купить продукты питания, лекарства, чтобы пожилые люди в эти дни по возможности находились дома. И тут каждому из нас нужно быть просто полезным. Приведу в пример инициативу БРСМ. Союз молодежи с первых дней сложной эпидемиологической обстановки в стране помогает одиноким пенсионерам", - рассказал Кирилл Шимко.

По его словам, сегодня важно не допустить в обществе паники. "К сожалению, коронавирусная инфекция охватила весь мир. Но вместе с тем существует огромное количество болезней - разных и серьезных. И сегодня важно не допустить паники и не способствовать ее прогрессу, потому что от паники погибнуть может значительно больше людей", - отметил Кирилл Шимко.-0-