Сегодняшняя эпидситуация - не повод унывать и зацикливаться на этом. Такое мнение в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы молодежи во время проекта "I БРСМ I онлайн", высказала популярная белорусская актриса театра и кино, телеведущая Елена Дубровская, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Замечательно, что у нас в стране нет карантина, что мы можем ходить на улицу, гулять. Просто надо соблюдать все необходимые меры предосторожности: чаще мыть руки, меньше бывать в местах большого скопления людей, выходить на природу, заниматься спортом. Сейчас немного похолодало, но это ненадолго. Вообще, май - один из моих самых любимых месяцев. И хочется просто надышаться этими цветущими садами, сиренью, которая уже распустилась в Минске. Самое главное - не унывать. Весь мир столкнулся сегодня с этой проблемой, вынужденной самоизоляцией и социальным дистанцированием, поэтому не нужно зацикливаться на этом", - сказала Елена Дубровская.

На счету актрисы огромная фильмография - 90 фильмов и 50 спектаклей. Она посоветовала участникам эфира никогда не сдаваться в достижении своей мечты. "Сейчас многие готовятся к экзаменам, в том числе в творческие вузы. Актер - это невероятно сложная профессия, которая очень зависит от обстоятельств. Вот видите, сейчас у нас все концерты, спектакли, съемочные процессы пока отменены. Иногда актеры очень долго ждут своей роли. Но я всегда говорю и всем тем, кто собирается поступать, и начинающим актерам, которые еще не так замечены: все возможно, главное, чтобы за спиной всегда были крылья мечты. И если вы верите, что будете актером, то обязательно поступите, пусть даже не с первого раза, - отметила актриса. - Это очень требовательная профессия. Ты всегда должен быть лучше всех, приходя на кастинг, и все уметь. Ведь все мои 90 фильмов - это 90 проб, которые я выиграла, то есть я оказалась лучше тех, кто также пробовался на эту роль. Надо просто верить, что ты лучше и должен быть в этой профессии".

Актриса Национального академического драматического театра имени М.Горького Елена Дубровская продолжает репетировать онлайн. "А еще я пою и периодически выхожу в сториз. К слову, сегодня мой первый прямой эфир. Пока нахожусь дома - научилась лучше готовить, занимаюсь спортом, потому что я понимаю, что жизнь без движения невозможна. В любой ситуации всегда нужно оставаться на позитиве", - добавила она.

Онлайн-проект "I БРСМ I онлайн" стартовал 5 апреля на площадках БРСМ в социальных сетях. За это время состоялись встречи с популярными ведущими и артистами белорусской эстрады, именитыми спортсменами, успешно прошли прямые эфиры, квизы, для активистов организации проводятся модные фотосеты StayAtHome.-0-