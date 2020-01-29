Сенаторы должны максимально использовать все свои возможности для того, чтобы быть полезными обществу и стране. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал член Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа" Валентин Байко.

Сейчас, например, в центре внимания сенатора возможные изменения в закон о хозяйственных обществах. Он является одним из докладчиков в рабочей группе по этому вопросу.

"Экспертная деятельность, общение с разработчиками законов - важнейшая часть работы в Совете Республики. При этом акцент в работе стоит сделать на том, чтобы предвидеть, к чему приведут нововведения. Необходимо, чтобы все изменения имели осязаемый положительный результат - улучшение, например, деловой активности, рост благосостояния людей, дальнейшее развитие страны", - отметил Валентин Байко. Он подчеркнул, что в этой деятельности важен жизненный и практический опыт. Но также необходимо прислушиваться к мнению на местах, видеть и поддерживать значимые инициативы в округах, по возможности масштабировать их.

"Сенаторы, считаю, должны максимально использовать все свои возможности для того, чтобы быть полезными обществу и стране. Порой значение могут иметь даже не финансовые инструменты, а кругозор, жизненный опыт, умение услышать и понять", - поделился Валентин Байко.

Во время выдвижения его в кандидаты в сенаторы с депутатами Волковысского, Мостовского и Щучинского районных советов возникла дискуссия на различные темы - от бизнеса до образования. Тогда же родилась идея пригласить на Гродненщину известного педагога Шалву Амонашвили.

"Так получилось, что я с ним хорошо знаком. Несмотря на почтенный возраст, а Шалве Александровичу почти 89 лет, он поддержал инициативу. Провел открытые уроки, встречи с педагогами в Щучине и Волковыске, рассказал о своих принципах гуманной педагогики. Судя по реакции, многочисленным вопросам, тема вызвала интерес - многие ведь учились по его книгам", - отметил Валентин Байко.

Реализацию социального проекта продолжат в другом русле. В этом году по три победителя районных этапов конкурса "Учитель года" в Щучинском и Волковысском районах в качестве приза получат возможность посетить курсы повышения квалификации в академии Амонашвили. Поездку спонсирует компания "Конте Спа".-0-