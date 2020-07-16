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16 июля 2020, 11:02
Юрий Бондарь

"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов

Юрий Бондарь
Юрий Бондарь
Министр культуры Беларуси

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - это уникальный проект, обогащающий духовное наследие славянских народов. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию XXIX форума, министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Славянский базар в Витебске" - уникальный проект. Он зажигает новые звезды, имена творческой молодежи, представляет результат их работы широкому кругу зрителей и поклонников эстрадного искусства. В то же время фестиваль сохраняет традиции, обогащая богатое духовное наследие славянских народов", - подчеркнул министр культуры.

Юрий Бондарь напомнил девиз, сформулированный создателями форума 29 лет назад: "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Сегодня он, как никогда, актуален, убежден министр. "Рад, что молодежь, которая получит путевку в творческую жизнь на фестивале, будет определять картину будущего, руководствуясь идеалами сохранения мира, взаимопонимания, созидания и уважения к культурному наследию славянских народов", - добавил руководитель ведомства.

По его словам, в текущем году подготовить этот масштабный творческий форум было непросто. "Поверьте, республиканский оргкомитет сделал все возможное, чтобы "Славянский базар в Витебске" состоялся, и мы не разочаровали людей, которые ждали этот праздник. События с пандемией наложили отпечаток на нашу деятельность. Мы очень хорошо стартовали в феврале, когда анонсировали программу форума, но жизнь внесла свои изменения. Нам вовремя удалось скорректировать программу фестиваля таким образом, чтобы она была реализована в полном объеме в эти четыре дня", - отметил министр.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Юрий Бондарь
Юрий Бондарь

Юрий Бондарь акцентировал внимание на новациях, которые привнесли организаторы в нынешнем году. В частности, на возвращении проведения дней культуры Украины, Беларуси и России. "Напомню, что День России пройдет в рамках дня Союзного государства. Подготовлен масштабный концерт деятелей культуры Украины, их представительство в этом году будет очень серьезным: приедут народные артисты и любимые молодежные исполнители, самобытные фольклорные коллективы. Впечатляющим обещает стать и белорусский концерт, который состоится 19 июля", - констатировал министр.

События форума будут освещать более 300 журналистов различных средств массовой информации. На сцену детского музыкального конкурса выйдут представители 17 стран. Состязание за победу в конкурсе молодых исполнителей развернется среди участников из 14 стран.

"Сегодня в Витебске представлены 23 страны, в том числе Канада, Куба, впервые в фестивале принимают участие творческие деятели из Турции, - добавил Юрий Бондарь. - Я рад, что люди нашли возможность приехать в Беларусь, что мы смогли решить непростые организационные вопросы с правительством России, за что очень благодарны Министерству культуры РФ, которое оказало поддержку в приезде их делегации. Благодарны нашим коллегам из Украины, с которыми плодотворно поработали, чтобы украинская делегация приехала к нам. И в целом, то, что фестиваль состоялся - хороший знак".

Фото Александра Хитрова

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