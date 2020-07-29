Дипломатия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 29 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:29 Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики Общество
14:26 Путин: нужно постараться избежать повторных ограничений из-за коронавируса В мире
14:23 Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины В мире
14:18 Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы Регионы
14:15 В Гродненской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений Происшествия
14:12 Снижение неполной занятости говорит о восстановлении экономики - Орда Общество
14:11 Киото намерен участвовать в реализации белорусско-японских культурных мероприятий Общество
14:03 В Минобразования рассказали об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы Общество
13:58 Суд защитил право многодетной семьи на досрочное распоряжение семейным капиталом Регионы
13:54 Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году Общество
13:48 Ястреб-тетеревятник будет жить в Лидском замке: раненая птица сама пришла к людям Регионы
13:45 ФОТОФАКТ: "Каменный лес" в Китае Калейдоскоп
13:40 Франция не намерена снова полностью закрывать границы для путешественников В мире
13:39 В Березинском заповеднике рассказали о влиянии пандемии на туризм Регионы
13:28 В Витебском районе грибник нашел cклад боеприпасов времен войны Происшествия
13:16 Доллар и евро на торгах 29 июля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:11 В Минской области убрано уже 20% площадей зерновых и зернобобовых Регионы
13:10 Алексей Ничипор: турниры по легкой атлетике вне стадионов популяризируют спорт Спорт
13:10 Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах Регионы
12:51 В Берестовицком районе легковушка протаранила мопед Происшествия
12:44 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Аляске В мире
12:39 Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании Происшествия
12:33 Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси Общество
12:31 Милиция нашла пропавшую в Пинске 11-летнюю девочку Происшествия
12:29 Санэпидслужба Минска проверила качество питьевой воды после аварии на водоводе по ул.Горецкого Регионы
12:22 Единый турмаршрут свяжет Барановичский и Ляховичский районы Регионы
12:18 ФОТОФАКТ: Птичий базар на Рыбном озере в Турции Калейдоскоп
12:08 Из-за аварии на трубопроводе в Минске возможно ухудшение воды в ближайшие двое суток Происшествия
12:08 Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле Спорт
12:05 Двум белорусам назначено 18 и 22 года колонии за разбой и убийство Происшествия
Все новости
Все новости
Мнения
29 июля 2020, 14:12
Михаил Орда

Снижение неполной занятости говорит о восстановлении экономики

Михаил Орда
Михаил Орда
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси

Снижение неполной занятости говорит о восстановлении экономики. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время рабочей встречи с представителями отраслевых профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Еще с марта текущего года профсоюзы проводят мониторинг социально-экономической ситуации на предприятиях всех отраслей экономики. Еженедельно мы анализируем вопросы, которые касаются занятости работников, сроков выплаты заработной платы, предоставления дополнительных социальных гарантий в соответствии с коллективными договорами. И в целом мы видим, что этот непростой период мы преодолеваем с минимальными потерями. На предприятиях и в организациях не было случаев массового увольнения. Сохранены трудовые коллективы и производства", - сказал Михаил Орда.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу многих предприятий. "Например, в мае возникли вопросы с установлением неполного рабочего времени, простоев, вынужденных уходов работников в социальные отпуска. Сегодня ситуация выравнивается. В июне значительно сократилось количество объявленных простоев - с 58 до 29 тыс. зафиксированных профсоюзами случаев. Уменьшилось и количество работников, которые были отправлены в отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, - практически на 25%. Положительная динамика сохраняется и в июле. Тем не менее мы понимаем, что во всем мире экономические последствия пандемии будут ощущаться еще достаточно долго. И в этих условиях все страны вырабатывают меры и подходы, как организовать эффективную работу всех отраслей экономики", - отметил председатель ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул, что в нашей стране уже принят ряд мер по поддержке предприятий и трудящихся. "В том числе они были сформированы на основе тех предложений, которые инициировал национальный профцентр. Но сегодня, общаясь с трудовыми коллективами, мы видим, что есть необходимость в дополнительных мерах по поддержке отдельных отраслей и трудящихся. Мы изучили все те вопросы, с которыми к нам обращаются работники предприятий и организаций, и на основе их выработали ряд предложений, которые в ближайшее время будут направлены в правительство", - добавил он.-0-

Теги
занятость профсоюзы экономика Беларуси
Подписка на новости БелТА
Стипендиат спецфонда Президента: политика нашего государства направлена на человека
Петр Орлов
Стипендиат спецфонда Президента: политика нашего государства направлена на человека
Белорусам важно быть полноценными авторами социальной ответственности
Сергей Сивец
Белорусам важно быть полноценными авторами социальной ответственности
Депутаты должны активнее участвовать в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест
Сергей Рачков
Депутаты должны активнее участвовать в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест
"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов
Юрий Бондарь
"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы нацбезопасности
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа
В Беларуси приняты все меры для продовольственной безопасности - Крупко
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Кухарев: перспективы развития стройотрасли зависят от каждого работника на местах
Детские пособия повышаются с 1 августа
Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году
О выборах и выборе белорусов - комментарий
Из-за аварии организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Летние условия на готовые квартиры в "Парке Челюскинцев"! Кредит от 3,74% и рассрочка на 100 месяцев!
Суд защитил право многодетной семьи на досрочное распоряжение семейным капиталом
Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании
Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси
Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента
Елизарьев: государство уделяет огромное внимание развитию культуры
Обновленный после реконструкции путепровод открыли в Барановичах
Популярность единого портала электронных услуг у белорусов растет
Ястреб-тетеревятник будет жить в Лидском замке: раненая птица сама пришла к людям
В Нацбанке прокомментировали установление максимальной суммы возмещения для вкладчиков-ИП
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.