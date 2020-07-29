Снижение неполной занятости говорит о восстановлении экономики. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время рабочей встречи с представителями отраслевых профсоюзов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Еще с марта текущего года профсоюзы проводят мониторинг социально-экономической ситуации на предприятиях всех отраслей экономики. Еженедельно мы анализируем вопросы, которые касаются занятости работников, сроков выплаты заработной платы, предоставления дополнительных социальных гарантий в соответствии с коллективными договорами. И в целом мы видим, что этот непростой период мы преодолеваем с минимальными потерями. На предприятиях и в организациях не было случаев массового увольнения. Сохранены трудовые коллективы и производства", - сказал Михаил Орда.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в работу многих предприятий. "Например, в мае возникли вопросы с установлением неполного рабочего времени, простоев, вынужденных уходов работников в социальные отпуска. Сегодня ситуация выравнивается. В июне значительно сократилось количество объявленных простоев - с 58 до 29 тыс. зафиксированных профсоюзами случаев. Уменьшилось и количество работников, которые были отправлены в отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, - практически на 25%. Положительная динамика сохраняется и в июле. Тем не менее мы понимаем, что во всем мире экономические последствия пандемии будут ощущаться еще достаточно долго. И в этих условиях все страны вырабатывают меры и подходы, как организовать эффективную работу всех отраслей экономики", - отметил председатель ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул, что в нашей стране уже принят ряд мер по поддержке предприятий и трудящихся. "В том числе они были сформированы на основе тех предложений, которые инициировал национальный профцентр. Но сегодня, общаясь с трудовыми коллективами, мы видим, что есть необходимость в дополнительных мерах по поддержке отдельных отраслей и трудящихся. Мы изучили все те вопросы, с которыми к нам обращаются работники предприятий и организаций, и на основе их выработали ряд предложений, которые в ближайшее время будут направлены в правительство", - добавил он.-0-