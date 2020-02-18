Спортсмены на III юношеских Олимпийских играх показали высокие результаты в том числе благодаря выстроенной системе поддержки государством. Об этом сказал на церемонии чествования призеров министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА

В Лозанне Илья Корзун получил золото в хоккее 3х3, на счету Юлии Ковалевской бронза в биатлоне.

"В первую очередь хотелось бы поздравить наших лауреатов, которые завоевали награды. Пусть их и всего две для нашей команды, но это достойный результат. Рад за атлетов, которые благодаря выстроенной системе поддержки со стороны государства могут показывать высокие результаты. Это уверенный шаг в большой спорт, - отметил министр. - Впрочем, хотел бы сказать спасибо всем ребятам которые участвовали в состязаниях. Это только начало карьеры. Вас еще ждут большие победы на самых престижных состязаниях".

Сергей Ковальчук также поблагодарил тренерский состав, который вложил труд в этот успех, родственников спортсменов и болельщиков, следивших за новостями из Лозанны.

Церемония чествования медалистов III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли с 9 по 22 января, состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК. Беларусь на Играх была представлена в пяти видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей с шайбой - турнир 3х3.