Сотрудники Комитета государственного контроля на республиканском субботнике помогают администрации Ленинского района Минска украсить зеленую зону по проспекту Рокоссовского, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне здесь уже ударно поработала молодежь БРСМ, депутаты, работники коммунальных служб, жители Серебрянки, администрация района. "Зеленстрой Ленинского района Минска" доставил из питомника 8-летние саженцы с комом. Всего 75 молодых дубов - как символ годовщины Великой Победы. А сегодня трудовой десант из 60 человек продолжает закладывать здесь памятную аллею.

Глава КГК Леонид Анфимов пояснил, что в этом году эпидситуация внесла коррективы в привычный план участия ведомства в республиканском субботнике: обычно работники комитета большим составом отправляются на посадку леса. "В этом году мы присоединились к акции, которую проводят городские власти, по посадке деревьев к 75-летию Победы", - сказал он. Глава КГК отметил символизм места, где заложена аллея. Константин Константинович Рокоссовский - советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы. Это единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза и Польши. В 1945 году он командовал парадом Победы на Красной площади в Москве.

"Субботники помогают совместными усилиями делать нашу страну краше и чище. Такие мероприятия имеют важное значение. Приятно, когда гости приезжают к нам из-за рубежа и первым делом обращают внимание на чистоту и порядок. Труд, который вложили в этот результат наши сотрудники, дарит нам чувство радости и гордости", - отметил Леонид Анфимов. Он добавил, что участие граждан в наведении порядка повышает ценность результата, вдохновляет каждого и дальше поддерживать созданную красоту.

Сегодня часть работников КГК также наводит порядок на аллее в парке Победы, заложенной в прошлом году к 100-летию органов госконтроля. Большая часть представителей контрольного ведомства проводит субботник на рабочих местах.-0-