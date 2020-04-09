У Беларуси есть все возможности для наращивания экспорта продовольственной продукции. Такое мнение в интервью Первому национальному каналу Белорусского радио высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА.

За два месяца текущего года экспорт продукции белорусского агропромышленного комплекса вырос почти на 10%, это позволило дополнительно заработать более $900 млн. По данным Минсельхозпрода, в Россию поставки выросли на 5,5%, в ЕС - наполовину, а в страны Азии и Океании - почти вдвое. "В условиях спада мировых рынков и последствий коронавируса многие задаются вопросом, что будет дальше. Закрытие предприятий во многих странах и задержка сроков посевных кампаний может привести к тому, что осенью будет нехватка основных продуктов питания", - считает эксперт.

Аналитик напомнил, что на протяжении последних 20 лет в Беларуси активно реализовывалась политика, связанная с обеспечением продовольственной безопасности. В стране с 2017 года действует новая стратегия, новая доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года. В рамках двух доктрин (реализация первой велась с 2004 года) было вложено достаточно средств бюджета и инвестиций, чтобы Беларусь полностью могла закрывать свои потребности по продовольствию. "И это сейчас - в нестабильных условиях и при ожидании дефицита продовольствия, роста цен - для Беларуси является, наверное, наиболее важным достижением за последний период. Многие страны, которые не инвестировали в свою продовольственную безопасность, конечно, будут вынуждены импортировать огромное количество продукции из-за рубежа и тратить большие средства, свои резервы на импорт. Для Беларуси сейчас импорт по этой доктрине составляет не более 15%. Часть продукции в том числе ориентирована на экспорт. Поэтому здесь важно еще раз подчеркнуть, что внутренний рынок, внутренняя национальная продовольственная безопасность у нас обеспечена", - отметил Алексей Авдонин.

Что касается экспортных поставок, по его мнению, для Беларуси важно не упустить свою долю рынка на традиционных для страны направлениях экспорта и одновременно развить новые рынки. "Сейчас, в период фактического передела мировой карты по поставкам и компаниям, основным игрокам важно забрать свою долю и не упустить возможность по наращиванию экспорта. Все сложные периоды, связанные с коронавирусом или ожидаемым экономическим спадом, пройдут, а доли на внешних рынках останутся. Сейчас как раз хорошая конъюнктура, чтобы успешно завоевывать рынок, несмотря на то, что повсеместно утверждается, мол, будет спад экономики и потребления. Это не совсем так: потребление продовольствия, наоборот, будет расти, и цены на него будут повышаться", - подчеркнул аналитик Белорусского института стратегических исследований.