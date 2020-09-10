У белорусского протеста нет экономического запроса, одни эмоции. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, сообщает БЕЛТА.

"У белорусского протеста я не увидел экономического запроса. Достаточно много эмоций, но нет понимания того, что надо делать с экономикой - а это все-таки основа жизни. Проблема в том, что протест сетевой, без лидеров. Более того, он управляется Telegram-каналами, - сказал Кирилл Коктыш. - Когда ты понимаешь, что делать с экономикой, международными отношениями, как навести внутренний порядок и так далее - таких программных вещей мы не услышали. И не факт, что они оказались бы приемлемыми для тех же протестующих".

Эксперт подчеркнул, что до сих пор власть налаживала диалог самостоятельно. "Лукашенко сам поехал по предприятиям, разговаривал. Власть и общество какие-то форматы и способы слышать друг друга находит. Это пространство диалога нужно расширять, укреплять, чтобы все решалось на спокойную голову, в здравом уме и твердой памяти", - отметил он.-0-