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22 декабря 2021, 16:11
Олег Дьяченко

Удивляет замалчивание западными СМИ преступлений против человечества в Польше

Олег Дьяченко
Олег Дьяченко
Член Совета Республики

Удивляет сознательное замалчивание западными средствами массовой информации преступлений против человечества, совершаемых польским политическим режимом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Разоблачения Эмиля Чечко не удивляют тех, кто знаком с диверсионно-подрывной деятельностью секретных служб соседнего государства по развязыванию и поддержанию миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Удивляет другое - сознательное замалчивание западными средствами массовой информации преступлений против человечества, совершаемых польским политическим режимом. Использование ядохимикатов и водометов в отношении мирных беженцев, а также пыток захваченных польскими спецслужбами переселенцев и другие факты, не соответствующие основополагающим принципам прав человека, свободы и демократии, послужили триггером для польского солдата, бежавшего из "демократического рая" в Беларусь. Будучи очевидцем вопиющего глумления над здравым смыслом, насаждения в польской армии идеологии тоталитаризма, молодой человек принял единственно правильное для себя решение - попросил в нашей стране политического убежища", - сказал сенатор.

По его словам, выбор Эмиля Чечко не случаен: Беларусь - молодое демократическое государство с вековыми традициями национальной и религиозной толерантности, в котором сегодня мирно проживают представители свыше 100 наций и народностей, исповедующие различные религии - от христианства и ислама до буддизма и индуизма. "Наша миролюбивая страна предоставляет убежище всем, кто гоним и преследуем по политическим или религиозным мотивам на своей исторической родине, кто бежит от войны и хаоса. И неважно, кто это - арабский врач, украинский шахтер или польский военнослужащий. У всех равные условия для безопасной жизни, созидательного труда и сохранения своей национально-религиозной идентичности", - отметил Олег Дьяченко.

В свою очередь член Совета Республики Владимир Хроленко заявил, что поступок сбежавшего польского солдата лишь подтверждает принципы той политики разрушения, которую Польша проводит относительно миграционного кризиса, - это верх негуманности. "Сведения, предоставленные военнослужащим, показывают нам гнусное лицо нацизма с его человеконенавистническими чертами, что сегодня культивируется в Польше. Разговоры в западной прессе о шпионаже - очередная попытка очернить белорусскую сторону. Беларусь всегда транслировала в мир добропорядочность и готовность вести конструктивный диалог - и нынешняя ситуация на белорусско-польской границе не исключение", - уверен сенатор.

Теги
беженцы граница Польша
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