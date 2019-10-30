Уроки в учреждениях образования должны быть интересными и современными, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства "О выполнении поручений главы государства в системе образования", передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, сколько существует школа, столько говорят о перегруженности учеников. Этот вопрос неоднозначный, ведь учение должно быть напряженным, иначе не будет развития, а сам процесс учебы станет неинтересным.

"Считаю, что дети в большей степени устают от скучных уроков и таких же скучных, незаинтересованных в своей работе учителей", - отметил Игорь Карпенко. Уроки должны быть интересными и современными, тогда все забудут про усталость. Кстати, если занятия идут интересно и обстановка благожелательна, то время летит незаметно, и со стороны учеников нет жалоб на переутомление".

Министр подчеркнул, что для уменьшения нагрузки сложные темы перенесли в старшие классы; часть сложного учебного материала исключена на базовом уровне и перенесена для изучения на повышенный уровень, обеспечена согласованность учебных программ по разным предметам, сокращен перечень понятий, обязательных для усвоения; исключено дублирование учебного материала в программах.

Игорь Карпенко добавил, что перегрузка возникает также из-за того, что ученик получает задание на дом, не усвоив основной материал на уроке, без пояснения учителя о том, как его выполнять. "А разве не способствуют утомляемости ученика неграмотное составление расписания занятий, искусственное увеличение времени пребывания в школе? Имею в виду случаи, когда расписание составляется с форточками не для учителя, а для учеников. Когда первые уроки исчезают и становятся седьмыми и восьмыми. Когда нарушаются требования санитарных норм и правил об учете сложности предметов при составлении расписания", - сказал он.-0-