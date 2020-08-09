Наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

На избирательных участках на выборах Президента Беларуси созданы достойные условия для голосования. Такое мнение высказал журналистам наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация международных наблюдателей посетила избирательный участок №1 в Брестском государственном музыкальном колледже имени Григория Ширмы в первые минуты после его открытия. "У нас достаточно большая делегация от Совета Федерации. В Бресте сегодня посетим восемь участков. Судя по этому участку, организовано все хорошо. Надеюсь, что мы будем свидетелями очень грамотно и демократично проведенных выборов", - сказал Сергей Митин.

Российский сенатор добавил: "Что мне понравилось в отличие от наших избирательных кампаний (а мы проехали большое расстояние): нигде не валяются какие-то листовки. У нас, как правило, вываливается большой объем информационного материала. Здесь этого нет, чистота, порядок".

В Брестской области за ходом голосования на выборах Президента следят около 7,7 тыс. национальных наблюдателей. Также в регионе работают наблюдатели от Исполнительного комитета СНГ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России.-0-