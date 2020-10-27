В Беларуси создаются площадки для поддержки молодежи, у которой есть идеи. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин. Он принял участие в открытии IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства в Белорусском национальном техническом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уже девятый форум, и нам очень важно сотрудничество с зарубежными коллегами в подготовке кадров высшей квалификации, именно инженеров технологического профиля. В последние годы в БНТУ была открыта специальность "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций". Мы запускаем атомную станцию и, естественно, нам нужны соответствующие специалисты. Беларусь активно развивает электротранспорт. В этом году в БНТУ была открыта специальность по проектированию и эксплуатации электротранспорта. Третье направление - это, конечно, медицина и медицинское приборостроение. Две специальности открыты по данному направлению", - рассказал Александр Шумилин.

По его словам, в Беларуси большое внимание уделяется развитию инновационного предпринимательства. "Традиционно с 2013 года во время форума проходит конкурс стартап-проектов студентов, и победителей мы потом на уровне государства поддерживаем, реализуем совместные новые проекты, - отметил председатель ГКНТ. - Сегодня в Беларуси создано 17 технопарков и один из старейших - "Политехник". И такая известная компания, как "Регула"- один из первых резидентов технопарка. Сегодня мы создаем новые площадки для того, чтобы поддержать молодежь, если у нее есть идеи. Мы начинаем от конкурса, выделяем гранты и впоследствии уже идет реализация крупных проектов, бизнес-планов в госпрограмме инновационного развития".

За 100 лет БНТУ подготовил свыше 9 тыс. специалистов для более чем 90 стран мира. "А это показатель уровня образования в Беларуси и на пространстве Союзного государства, - подчеркнул Александр Шумилин. - Инженерное образование - одно из самых сложных. Не может быть инновационного развития без подготовки соответствующих специалистов. А такие форумы - это возможность вовлечения молодежи в науку. Очень многие современные инновации зарождаются у студентов. Ну а мы должны создать площадку для того, чтобы в перспективе был создан соответствующий бизнес и производство".

IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит с 26 по 30 октября. Мероприятие объединило свыше 200 участников более чем из 100 вузов Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Форум - это четыре секции - "Арктика", "Развитие инженерного образования в Союзном государстве", "Молодежное инновационное предпринимательство", "Столетие БНТУ" - включающие более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Он проходит с 26 по 30 октября. Форум в этом году будет проходить частично в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams, где у каждой секции будет отдельная площадка для обсуждений, к которой сможет присоединиться любой желающий.

Организаторами форума традиционно выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России.