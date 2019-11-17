В парламенте должны быть профессионалы, решающие конкретные вопросы. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время голосования на избирательном участке №507 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В парламенте должны быть профессионалы, люди с хорошим жизненным опытом, чтобы они не занимались политическим критиканством, а все-таки решали конкретные дела, направленные на развитие нашей страны", - считает Владимир Андрейченко.

По его мнению, в центре внимания депутатов прежде всего должны быть приоритеты развития страны. Среди них вопросы занятости, повышения доходов населения, наращивания экспорта, привлечения инвестиций. "Будут эти экономические вопросы решены - будет и политическая стабильность, будет развиваться страна", - отметил председатель Палаты представителей.

Владимир Андрейченко во время голосования

Отвечая на вопрос о своем личном выборе, Владимир Андрейченко пояснил, что руководствовался прежде всего тем, что кандидат уже сделал в жизни, какие у него есть достижения.

"Выборы - очень важное общественно-политическое мероприятие. Считаю, что, участвуя в них, всегда надо руководствоваться здравым смыслом. Мы все прекрасно понимаем, что от того, кто придет работать в парламент, во многом зависит мир, стабильность в нашем обществе, законность, правопорядок, устойчивое развитие страны", - сказал председатель Палаты представителей.-0-

Фото Оксаны Манчук