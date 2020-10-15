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15 октября 2020, 16:28
Павел Савельев

В вузах необходимо усилить практикоориентированность образования

Павел Савельев
Павел Савельев
Главный редактор газеты "Вестник Могилева"

В вузах необходимо усилить практикоориентированность образования. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился участник диалоговой площадки "Государственная молодежная политика - взгляд в будущее" главный редактор городской газеты "Вестник Могилева" Павел Савельев.

"Наши студенты получают качественное высшее образование. Однако большая часть этих знаний - теоретическая. И чтобы молодой специалист чувствовал себя увереннее на первом рабочем месте, в вузах нужно усилить практикоориентированность образования. И это касается разных профессий, как гуманитарных, так и технических, - отметил Павел Савельев. - Увеличение практических часов, подбор преподавателей из тех, кто непосредственно работает в этих сферах, позволят получать необходимые для успешной работы навыки".

По словам участника диалоговой площадки, созданы все условия для раскрытия потенциала молодых специалистов. "У нас тоже есть молодые специалисты. Студенты, которые приходят на практику, по возможности подрабатывают, совмещая учебу и работу. И они делятся, что именно работая, добирают те практические знания, которые недополучили в университете. На мой взгляд, это необходимо исправить", - подчеркнул Павел Савельев.-0-

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