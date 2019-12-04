Важнейшим приоритетом для Совета Республики является работа с молодежью, заявил сегодня спикер Михаил Мясникович на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью. Наши усилия были направлены на развитие молодежного парламентаризма, поддержку ярких и талантливых ребят, которые стремятся быть полезными своей стране, - сказал Михаил Мясникович. - Полагаем, что седьмой созыв продолжит эту деятельность. Межпарламентская ассамблея СНГ белорусский парламентский опыт работы с молодежью рекомендовала для использования странам Содружества".

Особое внимание Совет Республики как палата территориального представительства Национального собрания уделял вопросам региональной политики. "В правительство направлены системные предложения по ускоренному развитию регионов, особенно тех, которые находятся в объективно сложных экономических условиях. Предложены меры, способствующие их саморазвитию, предоставлению административно-территориальным единицам большей экономической самостоятельности. Эти инициативы были выработаны на основе анализа состояния дел на местах, в том числе в Брестской области, где я являюсь уполномоченным представителем главы государства", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Спикер отметил работу членов Совета Республики по решению местных задач: благоустройству, ЖКХ, повышению качества предоставления медицинских услуг, совершенствованию системы образования. "Всего проведено около 4 тыс. личных приемов граждан, рассмотрено почти 16 тыс. обращений. Активно развивалось наше сотрудничество с местными Советами депутатов. Всесторонне изучалась и поддерживалась деятельность ассоциаций, которые объединяют ряд Советов депутатов. Рассчитываем, что накопленный опыт будет полезным для Совета Республики седьмого созыва", - добавил он.

Михаил Мясникович особое внимание уделил теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Этот праздник был и остается священным для людей всех поколений, - сказал он. - Совет Республики одобрил законопроекты, направленные на усиление борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма, в том числе на ужесточение ответственности в этой сфере".