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25 июня 2020, 16:33
Евгений Введенский

Виртуальные выставки станут хорошим дополнением классическим экспозициям - эксперт

Евгений Введенский
Директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП

Виртуальные выставки станут хорошим дополнением классическим экспозициям. Такое мнение высказал директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский во время онлайн-стрима "Виртуальные выставки с учетом практического опыта: какие перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Виртуальные выставки - прекрасное временное решение в период приостановки реальных мероприятий, но после возобновления нормальной выставочной деятельности основным ресурсом вновь станут классические выставки. Однако те онлайн-решения, которые мы сейчас разрабатываем, будут дополнением, своеобразным зеркалом реальной экспозиции в интернете, которую смогут посетить те, кто не успел приехать на выставку", - сказал Евгений Введенский.

По его словам, виртуальные выставки и онлайн-конференции предлагают массу очевидных преимуществ, среди которых экономия временных и финансовых ресурсов, потенциально больший охват аудитории, увеличенная продолжительность мероприятия. В то же время основные плюсы реальной выставки - презентация продукции и нетворкинг.

"Возможность знакомства и общения с большим количеством людей на онлайн-мероприятиях по понятным причинам весьма ограничена. Более того, взаимодействуя с людьми, значительную часть информации мы получаем с помощью невербальных источников, через язык тела. При общении в Zoom, не говоря уже о текстовом чате, большая часть этой информации теряется. Кроме того, для создания деловых долгосрочных бизнес-отношений требуется доверие, а сформировать его в интернете довольно сложно. Особенно это касается бизнесменов из азиатского и африканского регионов. Такая же проблема и с демонстрацией продукции: сколько 3D-решений ни применяй - продукцию не получится ни потрогать, ни посмотреть, ни тем более попробовать (если речь идет о продуктах питания)", - пояснил эксперт.

Относительно того, стоит ли проводить онлайн-мероприятия, он подчеркнул: "Однозначно нужно участвовать в виртуальных выставках, проводить онлайн-конференции. Главное - делать это профессионально, интересно, увлекательно и адаптировать контент для таких платформ. Также это прекрасное средство для поддержания связи со своими партнерами, своей аудиторией и формирования бизнес-сообщества".

Евгений Введенский также рассказал, что виртуальную выставку Made in Belarus, которая открылась 16 июня, посетило несколько тысяч человек из 35 стран. "В основном это Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина и Узбекистан. Посещаемость оказалась ниже, чем мы ожидали, несмотря на массовую интернет-рекламу, приглашения по линии торгово-промышленных палат, курирующих госорганов, публикаций в СМИ в этих странах. Это говорит о том, что бизнес там пока еще не очень широко использует интернет для своих деловых интересов, для них важнее личное общение. Поэтому реальные выставки никуда не денутся, и для работы во многих странах нужно будет выезжать туда и персонально общаться", - сказал Евгений Введенский.

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