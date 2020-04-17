Помимо квалифицированной медицинской помощи для успешного лечения коронавирусной инфекции важны и позитивный настрой самого пациента, его доверие лечащему врачу. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась врач-инфекционист Гомельской областной инфекционной клинической больницы Олеся Черноглаз.

В настоящее время в инфекционной больнице все койко-места - а это более 220 - предусмотрены для размещения пациентов с COVID-19. Врач отметила, что в основном поступающие в больницу люди доверяют специалистам, строго следуют протоколу лечения, рекомендациям. Собеседница предостерегла: самолечением в случае заболевания заниматься категорически нельзя.

"У большинства наших пациентов болезнь проходит в легкой форме - в виде легких ринофарингитов, фарингитов, фаринготрахеитов. Превалирующий симптом при легкой форме - снижение или отсутствие обоняния и вкуса. Это может длиться от нескольких дней до двух недель. Вторая распространенная жалоба - першение в горле. Температура при этом держится на отметке от 37,2 до 37,5 градуса", - пояснила Олеся Черноглаз.

По ее словам, среднетяжелым и тяжелым формам, которые протекают в виде бронхитов, бронхопневмоний, пневмоний, чаще всего двухсторонних, в основном подвержены люди пожилого и старческого возраста. "Зачастую процесс сопряжен с фоновыми хроническими заболеваниями. Прежде всего это сердечно-сосудистые патологии, онкологические, эндокринологические (сахарный диабет), а также ожирение", - сказала специалист.

Врач подчеркнула, что учреждение в полном объеме обеспечено необходимыми медикаментозными средствами, материально-технической базой, дезинфектантами. Все меры принимаются и для безопасности медицинских работников. "Чтобы обезопасить медперсонал от вероятного заражения, у нас строго соблюдается санитарный эпидемиологический режим. Во всех отделениях есть четкое разделение на так называемые грязные и чистые зоны. Выполняются требования правильного использования средств защиты - противочумных костюмов, масок, респираторов, перчаток, очков. Защитных средств у нас в достаточном количестве, и все они хорошего качества", - обратила внимание врач. Под строжайшим контролем также обеззараживание и утилизация средств защиты после использования.

Специалист подчеркнула, что в сложившихся эпидемиологических условиях важна самодисциплина каждого. "Выходя из дома, человек должен позаботиться о наличии маски, а то и двух-трех, чтобы менять каждые два часа. В магазинах, банках и других людных местах нужно не забывать и о перчатках", - напомнила Олеся Черноглаз. При этом специалист настоятельно рекомендует пожилым, старикам по возможности быть дома, минимизировать контакты. "В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию, я бы посоветовала воздержаться от посещения храмов даже в такой важный для верующих праздник - Пасху. Исключить стоит и семейные походы в гости. Это время, когда мы должны думать и о личной безопасности, и о безопасности окружающих нас людей", - заключила собеседница.-0-