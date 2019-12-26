Задача взрослых - сделать все возможное для наших детей. Об этом сказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко, который присоединился к акции "Наши дети" и посетил сегодня детский дом №5 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко во время знакомства с детским домом и его воспитанниками отметил, что хоть и погода за окном не зимняя, а дождливая, настроение у него новогоднее. "Главное, чтобы у нас в стране, у нас в доме и в душе было тепло. Очень здорово, что мы участвуем в акции "Наши дети", которая проходит по всей стране. Ведь нужно любить наших детей и нашу родину - это самое главное. Приятно, когда под Новый год посещаешь такие учреждения и даришь подарки детям. Они всегда ждут их под Новый год, загадывают желания, надеются на лучшее", - сказал вице-спикер Совета Республики.

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Фото Андрея Покумейко