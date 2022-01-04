Социальная направленность государства сохранится, а это значит, что каждый может быть уверен в своем будущем. Такое мнение БЕЛТА высказал председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислав Голяк, комментируя проект Конституции.

"Наше государство всегда проявляло максимальную заботу о своих гражданах, и каждый из нас ощущает ее во всех без исключения сферах жизни. Многое делается для укрепления здоровья нации, по последнему слову техники оснащаются клиники, в медицине применяются новейшие технологии. Гражданам гарантируется право на бесплатное лечение за счет государственных средств, и это благо, о котором во многих странах мира могут только мечтать, закреплено в одной из статей проекта Конституции", - отметил Владислав Голяк.

Он также подчеркнул важность ответственного отношения людей к собственному здоровью. Назрела необходимость закрепить такой подход и в Конституции.

"Эти и многие другие нормы, которые представлены в проекте Конституции, нацелены на дальнейшее развитие белорусского государства", - отметил Владислав Голяк.