Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси и Администрация Президента России заключили меморандум о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.
Подписание документа состоялось во время визита в Москву главы Администрации Президента Беларуси Натальи Кочановой и ее встречи с российским коллегой Антоном Вайно.
Меморандум предусматривает взаимодействие и проведение консультаций между ведомствами по широкому кругу вопросов, включая юридическую сферу, нормотворчество, подготовку кадров и госслужбу, информационно-коммуникационные технологии.-0-
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