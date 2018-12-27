Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси и Администрация Президента России заключили меморандум о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.

Подписание документа состоялось во время визита в Москву главы Администрации Президента Беларуси Натальи Кочановой и ее встречи с российским коллегой Антоном Вайно.

Меморандум предусматривает взаимодействие и проведение консультаций между ведомствами по широкому кругу вопросов, включая юридическую сферу, нормотворчество, подготовку кадров и госслужбу, информационно-коммуникационные технологии.-0-