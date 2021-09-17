Афганистан в центре внимания: в Душанбе проходит совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация принимает участие в совместной встрече глав государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, а сегодня - заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Объединить усилия двух организаций в разрешении афганского кризиса и провести совместную встречу ранее предложил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На саммите ШОС глава государства отметил, что соседние страны заинтересованы иметь рядом стабильного партнера, а значит, им надо помочь Афганистану в решении существующих проблем. "История нас учит чему: два крупнейших, мощнейших государства (Советский Союз и Америка) 30 лет пытались отчасти силой решить проблемы в Афганистане. И что получилось? Вы это знаете по последним событиям. Поэтому проблему надо решать добром. К афганскому государству и народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.-0-