Агрессия Литвы вернулась бумерангом в виде протестов на улицах - политолог

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13 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Нарастание в Литве протестного движения спровоцировано прежде всего агрессивностью и глупостью литовских политиков, которые допустили расколы в обществе во внешней политике, ситуации с мигрантами, антиковидными мерами и экономикой. Об этом в интервью Baltnews заявил политолог Сергей Марков."Причиной кризиса является агрессивность властей страны, которые активно участвовали в попытке государственного переворота в Беларуси, свержения действующей власти Президента Александра Лукашенко", - обратил внимание политический эксперт.Он напомнил о заявлении Александра Лукашенко, который сообщил, что Беларусь больше не будет охранять литовскую границу. "Кто хочет - тот пускай и идет. Раньше 90% работы на границе против мигрантов делали как раз белорусские власти, а сейчас они отказались выполнять эту работу бесплатно для властей Литвы, поскольку те ведут недружественную политику", - пояснил Сергей Марков.Это, как заметил собеседник Baltnews, стало одним из проявлений "глупости литовских властей", которая проявилась не только в агрессивности по отношению к Минску. "Но и в том, что литовцы поругались с Китаем. Возник кризис с Китаем, который является одним из двух важнейших вместе с США экономических центров создания денег и прибыли в мире", - подчеркнул Сергей Марков.Кроме того, антиковидные ограничения, придуманные Вильнюсом, являются не просто жесткими - они временами просто глупые, добавил политолог.Народные волнения, спровоцированные недальновидной политикой Литвы, набирают обороты, при этом Вильнюс избрал тактику "тишины", согласно которой сторонникам протеста просто закроют рот, считает политический эксперт."Уже сейчас всех тех политиков, которые поддержали протесты, - их пытаются как бы в вакуум поместить. То есть литовские СМИ, власти республики довели до того, что они не дают им слово. Идет замалчивание", - сказал Сергей Марков.Более того, по его мнению, в дальнейшем правящие в Литве будут придумывать фейковые обвинения о том, что якобы иностранные спецслужбы устроили этот протест и чудовищный ужас с мигрантами. "Это способ самозащиты действующей власти", - подчеркнул эксперт.Он также отметил расистское отношение литовских властей к мигрантам. "Отношение властей Литвы к бедным мигрантам из Сирии и Ирака является, без сомнения, расистским и должно быть осуждено. Это позор Евросоюза, у которого пока не хватает сил осудить совершенно расистские действия властей Литвы", - заключил Сергей Марков.Ранее тысячи митингующих вышли на улицы Вильнюса с требованием отменить ограничения для непривитых от коронавируса и призвали правительство уйти в отставку. Протесты переросли в беспорядки, в результате которых были задержаны 26 человек, полиция для разгона демонстрантов применила слезоточивый газ.-0-