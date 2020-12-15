15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализирован регламент Совета Министров Беларуси. Соответствующая информация со ссылкой на постановление Совмина №710 от 7 декабря 2020 года размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Изменения обусловлены правоприменительной практикой, а также необходимостью приведения в соответствие с указом от 17 ноября 2020 года №415 "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности".

Регламент изложен простым, понятным языком, его структуре придана логичность и последовательность для доступного восприятия всеми государственными органами (организациями).

Уточняется степень участия Министерства юстиции в рассмотрении проектов постановлений. Минюст будет проводить обязательную юридическую экспертизу в отношении проектов постановлений правительства, которые имеют нормативный характер, включая проекты, содержащие государственные секреты, проекты технических нормативных правовых актов.

Для устранения правовой неопределенности порядок подготовки проектов, предусмотренный регламентом для республиканских органов госуправления, распространяется на иные организации, которым предоставлено право самостоятельно вносить проекты в Совет Министров.

Если в правительство внесен проект без необходимых прилагаемых к нему документов, он может быть возвращен разработчику без регистрации в Аппарате Совмина.

Изменяются подходы по визированию проектов. В случае доработки в Аппарате Совмина проект обязательно визируется разработчиком и согласовывается с заинтересованными (исключение составляют проекты, в которые внесены правки редакционного характера).

Устанавливается также новый порядок визирования проектов постановлений и распоряжений до представления их на подпись премьер-министру. Проекты постановлений будут визироваться министром, разработавшим проект, и большинством членов Президиума Совета Министров, проекты распоряжений - министром, разработавшим проект, и заместителем премьер-министра, к ведению которого относится регулируемый вопрос.

Отдельные точечные изменения в регламенте связаны с уточнением порядка подготовки заседаний Совета Министров, его Президиума и материалов к ним.

С учетом практики применения вносятся изменения по вопросам подготовки планов мероприятий по реализации заключительных положений законодательных актов: вносимый в правительство план мероприятий должен быть согласован с Министерством юстиции, а план по реализации законов - также с Национальным центром законодательства и правовых исследований.

Кроме того сообщается, что госорганы с 1 апреля 2021 года перейдут на использование автоматизированной информационной системы в нормотворческой деятельности. Эта система разработана Национальным центром правовой информации и будет использоваться всеми госорганами при направлении проектов на согласование, обязательную юридическую, криминологическую экспертизу, а также при внесении в правительство, включая их последующее визирование или подписание.-0-