Алейник: НАТО рано или поздно придет к необходимости развития контактов с ОДКБ

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. НАТО рано или поздно придет к необходимости развития контактов с ОДКБ. Уверенность в этом высказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в обращении к участникам конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращение замглавы МИД огласил постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

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