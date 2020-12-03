Алейник обсудил с послом Индии подготовку визитов на высшем и высоком уровнях

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник обсудил с послом Индии Сангитой Бахадур подготовку визитов на высшем и высоком уровнях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности подготовка визитов на высшем и высоком уровнях, проведение очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Индии", - проинформировали в пресс-службе.
Состоялся также обмен мнениями о возможностях расширения торгово-экономического, кредитного и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Индией.-0-