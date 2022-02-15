Алейник принял участие в диалоге с Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В режиме видеоконференции 15 февраля состоялось первое заседание в рамках 71-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам по рассмотрению седьмого периодического доклада Республики Беларусь о выполнении положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском дипломатическом ведомстве.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник в качестве главы межведомственной делегации Беларуси, принимающей участие в диалоге с комитетом, представил национальный доклад и информировал о достижениях нашей страны в социально-экономической сфере.

Диалог Беларуси с международными экспертами по докладу продолжится 16 и 17 февраля. -0-