Алейник: санкционное противостояние ведет к созданию новых разделительных линий в Европе

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник сегодня принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ), прошедшей под председательством Черногории. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ЦЕИ Роберто Антонионе, министры и заместители министров иностранных дел Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Италии, Молдовы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории, Чехии, а также директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Пьер Хейлбронн, представители ОБСЕ и ЕС.

В своем выступлении Сергей Алейник акцентировал важность регионального сотрудничества для успешного преодоления последствий пандемии коронавируса и устойчивого развития региона. Заместитель главы внешнеполитического ведомства приветствовал меры, предпринятые ЦЕИ для реагирования на COVID-19, включая в сфере проектного сотрудничества. Кроме того, он выступил за активную реализацию плана действий ЦЕИ на 2021 - 2023 годы, в том числе в таких сферах, как цифровая трансформация и взаимосвязанность, облегчение пассажирских и транспортных потоков, улучшение инфраструктуры и упрощение процедур на границе.

"Заместитель министра подтвердил открытость Беларуси к диалогу со всеми заинтересованными партнерами. С сожалением отметил несоответствующую духу добрососедства и сотрудничества деструктивную позицию Европейского союза и его стран-членов в отношении Беларуси. Сергей Алейник назвал абсолютно неприемлемой практику авиационной блокады, санкций и ограничений в отношении суверенного и независимого государства. Подчеркнуто, что такие действия противоречат международному праву, способствуют росту напряженности, подрывают стабильность и безопасность в нашем регионе", - отметили в пресс-службе.

Глава белорусской делегации подчеркнул, что санкционное противостояние ведет только лишь к созданию новых разделительных линий в Европе, что противоречит фундаментальным целям ЦЕИ.

Центрально-Европейская Инициатива - межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.-0-