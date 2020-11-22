Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и Европейским союзом нет - Макей

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и Европейским союзом нет. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы вынуждены были приостановить работу Координационной группы "Беларусь-Европейский союз", - констатировал глава МИД. - Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека. Приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока Европейских союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью".

"Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы "Восточное партнерство". Это не означает, что мы выходим из этой инициативы, мы посмотрим, какие действия будут предпринимать наши партнеры. Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси", - сказал министр.

Владимир Макей убежден: "Альтернативы тесному взаимодействию, сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет. Даже наш недавний опыт говорит о том, что буквально четыре-пять лет нормального сотрудничества принесли больше для всех (и европейских партнеров, и белорусского государства, и общества, гражданского общества, о чем так заботятся наши партнеры), чем предыдущие 15 лет.-0-