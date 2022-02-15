Амарин: реализация союзных программ усилит сотрудничество в энергетической сфере

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация утвержденных президентами Беларуси и России в ноябре 2021 года 28 союзных программ предусматривает создание общих рынков газа, нефти и электроэнергии. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин сегодня на конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Усилится сотрудничество в энергетической сфере, - подчеркнул Владимир Амарин. - Предусматривается создание объединенных рынков газа, электрической энергии, нефти и нефтепродуктов. Будет принято унифицированное законодательство в области обеспечения и регулирования ядерной и радиационной безопасности, а также обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами".

Он отметил, что союзными программами для создания объединенного транспортного рынка предполагается унификация регулирования всей сферы транспорта Беларуси и России. "Формирование и проведение единой промышленной политики будет направлено на устранение экономических и технических барьеров в части производства промышленной продукции, на общие подходы поддержки производства и продаж на рынке Союзного государства и в третьих странах, - продолжил замгоссекретаря. - Введение единых правил доступа к государственному заказу и госзакупкам позволит обеспечить равный доступ к ним и устранить существующие ограничения".

Владимир Амарин также сообщил, что стороны завершают согласование проекта белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных и муниципальных закупок. "В рамках отдельной союзной программы впоследствии будут выработаны общие подходы по гармонизации законодательства в части трудовых отношений, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей, имеющих детей", - добавил он.

Конференция "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты" состоялась в формате видеомоста на площадках РОО "Белая Русь" и Общественной палаты России. Ее организатором также выступила Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко.-0-