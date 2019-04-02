Амарин: Союзное государство стало примером интеграционного образования на постсоветском пространстве

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство стало примером интеграционного образования на постсоветском пространстве, заявил сегодня журналистам заместитель государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин перед торжественным мероприятием во Дворце Республики, посвященным Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзное государство не потеряло своей актуальности. Это было первое интеграционное объединение, которое во многом положило пример дальнейшему развитию интеграционных образований на постсоветском пространстве. Сегодня также многие проекты обкатываются в рамках "двойки", особенно в промышленности, АПК, и затем уже проецируются и начинают работать в рамках других интеграционных объединений, той же "пятерки", - сказал Владимир Амарин.

Он подчеркнул, что в этом году День единения народов Беларуси и России проходит под знаком 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Этот праздник символизирует духовное единство и преемственность идей поколений наших братских народов. Исторически нас связывают узы дружбы, взаимопонимания, сотрудничества", - добавил Владимир Амарин.

"На сегодня в числе приоритетов экономическая интеграция по таким направлениям, как создание условий для развития малого и среднего бизнеса, расширение промышленной кооперации, увеличение выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции. В свою очередь работа Постоянного комитета Союзного государства направлена на всемерное содействие развитию белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в интересах наших братских народов", - отметил заместитель госсекретаря Союзного государства.-0-