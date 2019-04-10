10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич избран председателем Европейской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в МИД.

Юрий Амбразевич был единогласно избран на пост председателя Европейской экономической комиссии. "Беларусь впервые избрана на должность руководителя главного исполнительного органа международной экономической организации системы ООН", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-