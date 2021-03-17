Амбразевич: позиция ЕС касательно ситуации в Беларуси сегодня совсем неубедительна

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция Европейского союза касательно ситуации в Беларуси сегодня совсем неубедительна. Об этом постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS, сообщает БЕЛТА.

"Я надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся к периоду нормализации отношений с нашими соседями в Западной Европе и с Европейским союзом в целом. К сожалению, позиция Евросоюза сегодня совсем неубедительна. Принятие санкций влияет на менталитет и отношение наших сограждан к Европейскому союзу. Я почти восемь лет проработал в Брюсселе, поэтому знаю, что лучший способ продвигать ценности, которые вы сейчас защищаете с помощью санкций или ограничительных мер, - это начать реализовывать совместные проекты. Это лучший способ во все времена", - отметил Юрий Амбразевич.

Дипломат обратил внимание, что в недавнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека отсутствует много важных элементов, необходимых для понимания происходящих в Беларуси событий. "Все сложно перечислить за столь короткое время. Но для начала мы должны спросить себя: были ли протестующие действительно правы, оспаривая официальные результаты президентских выборов? Если оценить максимальное количество демонстрантов, заявленное самими конкурентами Александра Лукашенко, это максимум 300-400 тыс. человек. Это в значительной степени соответствует количеству избирателей, которые не голосовали за действующего Президента. Люди, вышедшие на улицы, - очень небольшое меньшинство", - подчеркнул постпред.

Он также ответил на обвинения в адрес властей Беларуси в чрезмерном насилии со стороны милиции, а также в злоупотреблениях со стороны органов правопорядка. По словам Юрия Амбразевича, все обвинения в изнасиловании и насильственных исчезновениях, приписываемые милиции, не подкреплены никакими письменными заявлениями и доказательствами.

"У этих заявлений была только одна цель: дискредитировать органы правопорядка и правительство, а также разозлить протестующих. В Беларуси нет политических заключенных. При этом было возбуждено около 2,5 тыс. уголовных дел вследствие преступных деяний со стороны демонстрантов, нападений на милицию, вандализма, хулиганства или даже преследования государственных служащих и членов их семей со стороны сторонников оппозиции", - сказал дипломат.

Гражданами на действия силовиков было подано более 900 жалоб, сейчас они проверяются. "Но, по данным Следственного комитета и МВД, уже проверенные жалобы заявителей не дают оснований для того, чтобы признать их обоснованными. Следовательно, нет никаких доказательств, позволяющих квалифицировать применение силы со стороны органов правопорядка как чрезмерное и неправомерное", - отметил Юрий Амбразевич.

"Жизнь всегда сложнее, чем на картинке по телевизору. Если присмотреться, мы увидим, что демонстрации в Беларуси с августа носили двоякий характер. Протесты превратились в беспорядки, и были силы, заинтересованные в их возникновении. Эти протесты были подготовлены и координировались различными группами и информационными каналами в социальных сетях. Так что в протестах присутствовал тот аспект, который мы в Беларуси квалифицируем в качестве попытки государственного переворота", - добавил представитель Беларуси при отделении ООН.-0-

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