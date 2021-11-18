Амбразевич: у международных структур нет претензий к Беларуси по миграционному кризису на границе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У международных структур нет претензий к Беларуси по миграционному кризису на границе. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский дипломат рассказал, что провел ряд встреч в международных структурах, на ближайшее время запланировано еще несколько контактов. "Со стороны руководства секретариата международных организаций в адрес Беларуси не имеется никаких претензий и обвинений о том, что наша страна нарушает какие-либо нормы международного права, в том числе и наше национальное законодательство", - заявил Юрий Амбразевич.

На белорусско-польской границе побывали руководители белорусских офисов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции. Они ознакомились с условиями нахождения беженцев на границе, вопросами оказания им гуманитарной помощи. "Насколько я информирован, эти же офисы на регулярной основе взаимодействуют с Белорусским обществом Красного Креста, помогают обществу финансировать закупки гуманитарной помощи. Таким образом, на данный момент ресурс работы международных организаций в Женеве задействован нашей страной по максимуму", - подчеркнул постпред Беларуси.-0-