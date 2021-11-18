Амбразевич: в ООН должны зафиксировать нарушения прав человека странами ЕС в отношении беженцев

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН должны зафиксировать нарушения прав человека странами Европейского союза в отношении беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обратили на это внимание на встрече с верховным комиссаром (ООН. - Прим. БЕЛТА) по правам человека: Беларусь надеется, что соответствующие подразделения управления (верховного комиссара ООН по правам человека. - Прим. БЕЛТА) четко зафиксируют те нарушения прав человека, которые допускают наши партнеры, противодействуя беженцам и мигрантам, искателям убежища в их легальных попытках получить статус беженца на территории сопредельных с Беларусью стран", - сказал Юрий Амбразевич.

Как сообщалось, на днях белорусская сторона донесла до руководства международных организаций свою позицию по миграционному кризису. Представительство страны при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве регулярно на экспертном уровне работает с секретариатами, снабжает их соответствующей информацией. "В последние дни расширен и диалог на высокий уровень", - заявил руководитель белорусской дипмиссии.

Юрий Амбразевич рассказал, что у него уже состоялся ряд встреч, в ближайшие дни предстоят новые контакты с руководителями международных структур. "Проведены встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев, с верховным комиссаром по правам человека, с руководителем секретариата Международной федерации обществ Красного Креста, руководством регионального отделения ЮНИСЕФ в Женеве. Завтра предстоит встреча с генеральным директором Международной организации по миграции. На ближайший понедельник назначена встреча с президентом Международного комитета Красного Креста", - перечислил постпред Беларуси.-0-