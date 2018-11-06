Американский аналитик: Беларусь играет ключевую роль в снижении напряженности в регионе

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь играет ключевую роль в снижении напряженности в регионе. Об этом заявил журналистам эксперт Центра по анализу европейской политики (США) генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе данного визита и встречи с главой белорусского государства меня очень впечатлил уровень открытости, прозрачности и готовности белорусского руководства идти на контакт", - отметил Бен Ходжес.

Он подчеркнул, что впечатлен потенциалом и способностью Беларуси, граничащей с тремя странами - членами НАТО, а также Россией и Украиной, играть ключевую роль по обеспечению стабильности в регионе. "Беларусь действительно играет очень важную роль в снижении напряженности в регионе между Востоком и Западом", - заявил аналитик.

Бен Ходжес добавил, что США заинтересованы в стабильности в Европейском регионе, с чем в том числе напрямую связано процветание и благосостояние самих Соединенных Штатов. "Это касается как политической, так и экономической стабильности", - добавил он.

Американский аналитик рассказал, что в Беларуси имел возможность посетить музей Великой Отечественной войны и был очень впечатлен увиденным - той исторической памятью, которую люди ценят и сохраняют.-0-