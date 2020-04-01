Аналитик БИСИ: инициатива о встрече лидеров ЕАЭС отвечает современным вызовам

1 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Инициатива о встрече лидеров ЕАЭС отвечает современным вызовам. Такое мнение высказал в интервью Первому национальному каналу Белорусского радио аналитик Белорусского института стратегических исследований Дмитрий Голубничий, сообщает БЕЛТА.

Аналитик БИСИ высказался относительно возможности встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. Дмитрий Голубничий считает, что активность работы внутри интеграционных объединений во время кризиса должна возрастать. Принимая во внимание усложняющуюся эпидемиологическую, энергетическую, экономическую составляющую, инициатива отвечает современным вызовам. Это то, ради чего интеграции и создаются. Партнерство такого высокого уровня служит совместной амортизацией возникающих рисков, подчеркнул эксперт.

Важно, чтобы инициатива была поддержана и имела положительный эффект для государств. В данном случае речь идет о часто упоминающейся проблематике формирования общего рынка без изъятий и ограничений. Исходя из серьезности существующей инфекционной угрозы, наиболее вероятно превалирование в повестке возможной встречи продуктивной договоренности по вопросу противоэпидемиологических мер, отметил эксперт.

Беларусь с 1 января 2020 года председательствует в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. В ближайшее время можно ожидать существенного усиления активности белорусской стороны. Прежде всего это объясняется уже сложившейся в международной практике формулой, согласно которой председательство в различных органах ведет к усилению страновой активности по продвижению национальных интересов.

Как сообщалось, 31 марта по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили, в частности, возможность встречи глав государств ЕАЭС. С инициативой о ее проведении выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

В развитие разговора Александр Лукашенко дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза.-0-