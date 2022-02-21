Аналитик БИСИ: в эти дни решается мироустройство на ближайшие 20-30 лет

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти дни решается мироустройство на ближайшие 20-30 лет, заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Надо привести один термин, который в том числе используется натовским политическим, военным командованием, он называется "девятый вал". Этот термин, кстати, впервые был использован Троцким, когда он описывал ситуацию, когда контрреволюционные силы наступали на Петроград. И он тогда сказал, что у них уже нет сил. И вот то, что сейчас идет наступление, - это девятый вал, то есть последний вал", - сказал Алексей Авдонин.

"Точно такую же ситуацию мы наблюдаем здесь и сейчас. Мы должны понимать и осознавать, что в январе Россия не то, что предложила, а выставила ультиматум США. И сейчас мы наблюдаем фактически последние конвульсии США, потому что они разыгрывают последнюю карту, которая у них есть, - это козырь ДНР и ЛНР. Это целенаправленно делается. Но они понимают, что десятого, двенадцатого и последующих валов не будет. Волна спадет, у них ресурсов не будет, политических каких-то позиций не будет. Более того, у них начнется развал и в структурах НАТО, и в Европе против англосаксонского мира", - отметил аналитик БИСИ.

Он заметил, что "фактически в эти дни - сегодня, завтра - решается мироустройство на ближайшие, наверное, 20-30 лет".-0-