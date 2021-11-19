Аналитик: санкции - это гибридная агрессия против суверенитета и независимости Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции - это гибридная агрессия против суверенитета и независимости Беларуси. Об этом политолог Петр Петровский заявил в эфире "Альфа Радио" сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Не Беларусь разрушала отношения с Западом - он сам это сделал. Почему? На Западе считают, что они должны вмешиваться в политическую ситуацию в Беларуси и командовать, как нам жить. А наша страна говорит, что внутренние дела Беларуси Запада не касаются. Мы не члены ЕС, никаких обязательств перед ним не брали - не лезьте со своим уставом в наш монастырь, - сказал аналитик. - В ЕС рассматривают Беларусь как страну, которой можно диктовать свои условия. А если она не хочет, значит, против нее надо объявлять гибридную агрессию. Потому что санкции - это гибридная агрессия против суверенитета и независимости Беларуси. Мы должны это понимать".

При этом Петр Петровский подчеркнул, что Беларусь не против диалога с Европой, однако он должен выстраиваться по определенным правилам: внутренняя ситуация в Беларуси обсуждению с Евросоюзом не подлежит, мы можем обсуждать только отношения нашей страны и ЕС. "Мы же не вставляем в переговорный процесс вопросы о том, что делается внутри Европейского союза. Условия должны быть такими: вы уважаете наши суверенитет и независимость, мы - ваши. Обсуждать можем межгосударственные и межведомственные вопросы, но не лезть во внутренние дела друг друга", - отметил эксперт.-0-